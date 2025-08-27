史上初めてジュニアメジャー4冠を達成し、天才ゴルフ少女と呼ばれる須藤弥勒（14＝ゴルフ5/太陽自動車）が、あす28日に開幕するニトリレディース（北海道CC・大沼C＝6955ヤード、パー73）へ向けて、使用クラブを一新したことが分かった。「6955ヤードなので、思いっきり振らないと試合にならないので、全力で振っても曲がらないクラブをヨネックスさんに作ってもらい本当に感謝です」満面の笑みで感謝の言葉を口にした弥勒。