【モデルプレス＝2025/08/27】女優の當真あみが主演を務める日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）の第8話が、27日に放送される。【写真】「ちはやふる」映画版エキストラ参加していた人気女優がサプライズ登場◆當真あみ主演「ちはやふる−めぐり−」本作は、末次由紀氏によるシリーズ累計発行部数2,900万部を超えるヒット漫画「ちはやふる」を原作とした映画「ちはやふる−上の句−」「同−下の句