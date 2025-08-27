◇パ・リーグロッテ5―6オリックス（2025年8月26日京セラD）ロッテの田村が今季初アーチを放ったが、友杉のプロ初アーチは「幻」となった。4回に田村が左翼へ1号2ラン。2年ぶりの一発に「奇跡っす。しっかり捉えることができて良かった」と喜んだ。続く9番の友杉も左翼ポール際へ。本塁打の判定で3年目、通算854打席目での待望の一発と思われたが、オリックス側のリクエストで判定はファウルに覆った。試合は延長12