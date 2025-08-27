◇パ・リーグ日本ハム2―2西武（2025年8月26日ベルーナD）延長12回1死。午後10時を回り、右翼席の日本ハム応援団の鳴り物もやんだ。4時間16分の死闘。なんとか今季3度目の引き分けに持ち込んで、首位・ソフトバンクとゲーム差なしに縮めたが、新庄監督は厳しかった。「今日は取っておかな、いかん。同点じゃいけない。悔やまれますね。乗っていく一つのポイントの試合だった。選手たちは最後まで一生懸命やってくれたの