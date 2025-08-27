女優の當真あみが主演する日本テレビドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜後10・00）の第8話がきょう27日、放送される。今作は高校生が競技かるたに挑む青春物語。第8話では全国大会東京都予選1回戦で主人公・藍沢めぐるがいる梅園高校と優勝候補筆頭の瑞沢高校が対戦する様子が描かれる。梅園は、頼みの綱である1年生エースの八雲力（坂元愛登）がプレッシャーでパニック状態になり、白野風希（齋藤潤）の右手の古傷が再発す