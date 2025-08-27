元銀座ホステスで人気占い師の蝦名里香先生が誕生日や数秘術、算命学をもとに今日もっとも運勢の良い芸能人をピックアップ！自分と同じ誕生日の有名人や、あなたの推しが登場するかも！？今日の開運最強有名人、第2位は8月31日生まれの矢本悠馬（34）！納得のいくまで取り組むことで成功に導かれる人生！運気の流れとしては「善は急げ」がキーワードなので、夢や目標に猪突猛進するとよいでしょう。第1位に選ばれたのは11月18日生