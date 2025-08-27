右脛骨（けいこつ）骨挫傷で戦列を離れているソフトバンク・柳田が29日のウエスタン・リーグ広島戦（タマスタ筑後）で実戦復帰することが決まった。小久保監督が「金曜日（29日）に出るよ」と明かした。柳田は4月11日のロッテ戦で自打球を右すね付近に当て離脱が続いているが、この日に筑後ファーム施設で2日連続の打撃練習を行うなど回復が進んでいる。指揮官は「DH前提でも呼ぶかなど今週話をしないと」と語った。