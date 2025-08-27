2025年8月25日、韓国・MBCは「『パパの育児』が韓国消滅を防ぐ唯一の策である理由」と題した記事を掲載した。韓国の合計特殊出生率は昨年、0．75人を記録した。韓国人女性100人が生涯に産む子どもが75人ということだが、男女200人が75人（37．5％）の子孫を残すということでもある。一世代ごとに人口が3分の1に減っていく。韓国女性政策研究院の調べによると、韓国人男性の出産の意向は2．09人なのに対し女性は1．58人にすぎず、主