◇パ・リーグソフトバンク3―10楽天（2025年8月26日弘前）ソフトバンクの中村晃外野手（35）が26日、楽天戦でプロ野球139人目となる通算1500安打を達成した。残り2本で試合に臨み、2回の第1打席で右前打、8回の第4打席で右越え3号ソロ。14年には最多安打のタイトルを獲得した打撃職人がプロ18年目で節目に到達した。中村の恩師である帝京・前田三夫前監督（76）がスポニチ本紙に「おめでとう。一つの区切りへの到達。素