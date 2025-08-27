日本保守党の百田尚樹代表が漫才日本一を決める「Ｍ−１グランプリ２０２５」にエントリーを表明した。国政政党代表のＭ−１挑戦は史上初となるが、政治家のエントリーは意外と多い。今年のＭ−１は今月３１日がエントリー締め切りで、既に予選１回戦は各地で開催しており、１０月まで行われる。その後、２回戦、３回戦、準々決勝、準決勝と進み、１２月に決勝大会が開かれる仕組みだ。出場資格は結成１５年以内で、プロ、アマ