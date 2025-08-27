広島４−１巨人（セ・リーグ＝２６日）――広島は一回、モンテロの適時二塁打などで２点を先制し、七回に中村奨の適時打で加点。床田は今季５度目の完投勝利を挙げた。７回３失点の戸郷は８敗目を喫した。巨人・戸郷の調子は決して悪くなかった。試合前の投球練習も上々だっただけに、悔いが残る初回の２失点。「（敗戦は）僕の責任。初回に先制点を取られた。今日はそれで負けた」。自己ワーストに並ぶ８敗目を厳しい表情で受