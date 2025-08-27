女子プロレス「スターダム」のワンダー王座を保持する?欲深き白虎?スターライト・キッドが、Ｖ６戦（９月６日、横浜武道館）の挑戦者・ＪｕｓｔＴａｐＯｕｔの稲葉ともか（２３）に格の違いを見せつける。真夏の祭典「５★ＳＴＡＲＧＰ」レッドスターズＢブロック開幕戦（７月２７日、大田区）でともかに敗れ、その後思うように結果が出せず決勝トーナメント進出がかなわず。優勝決定戦が行われた２３日の大田区大会での