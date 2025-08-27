大阪府がインバウンド（訪日外国人客）を対象に導入を検討していた「徴収金」について、府の有識者会議が「負担の根拠を明確に示すのは困難で、制度の創設は見送らざるを得ない」とする答申をまとめたことが、府関係者への取材でわかった。２７日に府側へ答申する。徴収金は、吉村洋文知事が昨年３月に導入を目指す考えを表明した。大阪を訪れる外国人から一律的に徴収し、ごみの投棄やトイレ不足などオーバーツーリズム（観光