串カツ田中の店舗＝18日、東京都中野区物価高で消費者の節約志向が強まる中、「お得」を前面に出した商品やサービスが顧客を引きつけている。外食産業は低価格品やセットメニューを充実させて集客を維持し、売り上げを伸ばす。500円や千円といった『高額品』も珍しくなくなった大手100円ショップでは、唯一全品100円を維持するセリアの販売が好調だ。居酒屋チェーン、串カツ田中では4月に発売した1本55円の「無限ニンニクホル