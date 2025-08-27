警視庁東京都内で昨年までの5年間に交通事故で死亡した歩行者計297人のうち、65％に当たる計193人に道交法などの違反があったことが27日、警視庁への取材で分かった。飲酒してふらつくなどの「酩酊徘徊」が62人で最多。同庁幹部は「車両側がルールを守るのはもちろんだが、歩行者の違反も事故リスクを高める」と説明する。各地でも注意が必要だ。警視庁によると、5年間に交通事故で亡くなったのは702人。このうち歩行者は42％