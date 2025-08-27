「新馬戦」（３１日、中京）攻め気配の良さに期待が高まる。マジカルアメジスト（牝２歳、父シスキン、栗東・吉岡）が日曜中京５Ｒ（芝２０００メートル）でデビューする。母スペルオンミーはダートの短距離で３勝を挙げ、半姉に芝の中距離２勝馬エルフストラックがいる血統。初年度産駒だった現３歳世代から阪神ＪＦ３着のテリオスララが出るなど、シスキン産駒はＪＲＡ勝ち鞍は全て芝で千四から二千まで幅広く勝っている。