「有力馬次走報」（２６日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆友道厩舎の動向。ＣＢＣ賞８着のジャスティンスカイ（牡６歳）は引き続き荻野極でセントウルＳ（９月７日・阪神、芝１２００メートル）へ。関ケ原Ｓを制したグランヴィノス（牡５歳）はチャレンジＣ（９月１３日・阪神、芝２０００メートル）へ。宝塚記念１７着のヨー