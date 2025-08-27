「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２６日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉松本好雄オーナーのＪＲＡ通算２０００勝を決めたメイショウハッケイ（牝、本田）はりんどう賞（１０月４日・京都、牝馬限定芝１４００メートル）へ。２３日に新潟での新馬戦を勝ったローザレイア（牝、西園翔）は野路菊Ｓ（９月２０日・阪神、芝１６００メートル）へ向かう