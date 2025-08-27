27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比220円高の4万2520円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2394.4円に対しては125.60円高。出来高は6160枚だった。 TOPIX先物期近は3080ポイントと前日比12ポイント高、TOPIX現物終値比8.01ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42520+2206160 日経225mini