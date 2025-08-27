気象台は、午前6時2分に、大雨警報（土砂災害）を大仙市に発表しました。また洪水警報を三種町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】秋田県・大仙市に発表 27日06:02時点秋田県では、27日夕方まで土砂災害に警戒してください。沿岸では、27日朝まで低い土地の浸水に、27日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□大雨警報・土砂災害27日夕方にかけて警戒・浸水27日朝に警戒