子どもが生まれて同時に親になったはずなのに、トンデモ理論で育児を押し付けてくる夫はいる。投稿を寄せた東京都の60代女性は、夫から受けた衝撃的な一言について明かす。子育て真っ最中の頃。娘は1歳ごろから夜泣きがひどく、夜中に抱いてあやすことが多かった。しかし、夫が起きてあやすことはなかったという。「ある夜、夜通しぐずってるような時がありました。朝になり起きてきた旦那が『昨日は〇〇（娘）酷かったなぁ〜。眠