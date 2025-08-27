猫にとって「爪切り」という言葉は、あまり嬉しくない印象があるのかもしれません。普段はリラックスしている猫でも、その一言を聞いた途端に態度や表情が変わることも。 今回、SNSで注目を集めたのは、まさにその瞬間を捉えた投稿。ソファに寝そべっていた猫ちゃんに「爪切ろうか？」と声をかけたところ、なんともぎこちない笑みが返ってきたそうです。 投稿はX（旧Twitter）にて、71.4万回以上表示。いいね数は3.1万件を超えた