日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、「とろ〜り月見」シリーズ全4種をきょう27日から数量限定で販売する。【写真】先行販売していた「トリプル月見バーガー」さらに今年は、たまご好きに向けた新プロジェクト「人類たまご化計画」を始動。同プロジェクトを推進すべく、CTO（Chief Tamago Officer）には、たまご好きで知られる、なかやまきんに君が就任するとともに