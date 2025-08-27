俳優・橋本環奈とお笑いコンビ・ハライチが、きょう27日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（後8：00〜後9：00）にゲスト出演する。【番組カット】白熱！クイズに挑む渋谷凪咲＆かまいたちらとにかく明るい安村がMCを務める「どこかで聞いたことがある音イントロクイズ」では、家電の音、アプリの通知音など、日常でよく耳にする音をクイズで出題する。今回は千鳥、橋本、FUJIWARA・藤本敏史チーム、ハライ