俳優の當真あみが主演を務める、日本テレビ系7月期水曜ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜後10：00）の第8話が、27日に放送される。それに先立って、藤原大祐、野村周平からのコメントが到着した。【場面写真】めぐる（當真あみ）と対戦する折江（藤原大祐）原作『ちはやふる』はシリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画。2016年、18年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校