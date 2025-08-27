サーフィン女子でパリ五輪代表の松田詩野（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、雰囲気がガラリと変わったモデル姿を公開した。松田は２７日までに更新したインスタグラムで、ワンショルダーから美肌がのぞく黒のドレス姿を投稿。サラサラの長髪にばっちりメイクの、競技中とは違う表情を披露した。この投稿には「きたー！！！本当に綺麗」「さいこー」「かっこよ〜」「かわいい」「やばいね」などの声が寄せられた。