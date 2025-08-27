【ニューヨーク共同】26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比135.60ドル高の4万5418.07ドルで取引を終えた。米早期追加利下げへの期待を背景に、買い注文が優勢だった。米半導体大手エヌビディアの決算発表を27日に控える中、好業績を見込んだ買いも見られた。決算発表では、業績に加え、生成AIの需要動向などに注目が集まっている。ハイテク株主体のナスダック総合指数は反発し、94.98ポイント高