三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第80回は、学習塾各社が開く「東大模試」について考える。東大受験生には「あまり意味がない模試」もある初めての東大模試に挑む天野晃一郎は、同級生の藤井遼に自信があるかと尋ねられたが、「ボクに自信あってもなくても藤井くんにはどうでもいい」と言い返す。恥をかいた