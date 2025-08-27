プロ野球セ・リーグ 阪神3-2DeNA(26日、横浜スタジアム)決勝ホームランを放った大山悠輔選手がヒーローインタビューに登場しました。DeNAとの3連戦の初戦、大山選手は1点ビハインドで迎えた9回にライトスタンドへの逆転2ランホームランを放ち勝利に貢献。優勝マジックを「14」に減らしました。試合後のヒーローインタビューに呼ばれた大山選手は、最終回の打席について「しっかり準備していました。いろんな方の助けがあっての一打