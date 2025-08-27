今日27日は、前線の影響で北日本から西日本にかけて大気の状態が非常に不安定に。特に北海道や東北を中心に雨雲が発達し、大雨の恐れがあります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。関東から九州も日本海側から次第に雨の範囲が広がり、局地的に非常に激しい雨が降るでしょう。北海道や東北を中心に雨雲発達大雨のおそれ今日27日は、日本海北部にある低気圧が発達しながら東北東へ進むでしょう。低気圧から延びる寒冷前線が北日本