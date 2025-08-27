米大リーグ機構（MLB）が26日（日本時間27日）、来季のレギュラーシーズン日程を発表。大谷翔平投手（31）が所属するドジャースは、3月26日（同27日）に本拠でダイヤモンドバックスと対戦することが決まった。MLBの開幕戦は3月25日のジャイアンツ―ヤンキース戦。翌26日に残りの28球団も開幕戦に臨む。以下、主な開幕カード。★ヤンキース―ジャイアンツ★カブス（今永、鈴木）―ナショナルズ（小笠原）★レッドソック