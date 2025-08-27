◇セ・リーグ中日0―2ヤクルト（2025年8月26日バンテリンD）中日はリーグワーストを更新する20度目の零敗を喫した。4回1死一、二塁の好機を逃し、小川の前に沈黙。先発マラーは先頭打者で四球を出した4、6回に失点を許すなど、常に後手に回った。「先に（点が）取れない展開の中では、苦しくなっちゃうよな」と振り返る井上監督の表情もさえない。最下位ヤクルトに5連敗。ホームゲームも5連敗と苦境が続く中、指揮官は「