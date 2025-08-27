２６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比１３５・６０ドル高の４万５４１８・０７ドルだった。米景気の先行きへの懸念が和らぎ、２営業日ぶりに値上がりした。２６日に発表された米国の経済指標が市場予想を上回り、トランプ政権の高関税政策の下でも米景気が底堅く推移しているとの見方が広がった。韓国の大韓航空から航空機約１００機を受注した航空機大手ボーイングのほか、クレジットカード