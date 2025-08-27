【MLB】メッツ13ー3フィリーズ（8月25日・日本時間26日）【映像】千賀滉大、打者と捕手に連続でボールを当てる8月25日（日本時間8月26日）に行われたニューヨーク・メッツ対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、メッツ・千賀滉大が投じた1球で珍しい現象が発生して話題となっている。5回表・フィリーズの攻撃。この回先頭の4番J.T.リアルミュートに対しての初球、千賀は、カウント2-2と追い込むも粘られ、フルカ