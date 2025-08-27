2025年中国隠れユニコーン企業（非上場で評価額10億ドル以上のベンチャー企業）500社大会がこのほど広東省広州市で行われた。大会で発表された「2025中国隠れユニコーン企業500社報告」によると、同年の中国隠れユニコーン企業の総評価額は前年比3．14％増の2兆2000億元（約44兆円）を突破した。また、1社当たりの平均評価額は同1億3400万元増の44億元（約880兆円）だった。同報告書を発表した中国発明協会ユニコーン企業イノベー