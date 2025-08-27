元櫻坂４６でフジテレビの原田葵アナウンサーが、浴衣姿を披露した。原田アナは２７日までに自身のインスタグラムを更新。「毎年浴衣を着られて嬉しい写真は勝野アナが撮ってくれました先輩に感謝」とつづると、淡い水色に花模様が描かれた、涼し気な浴衣姿を披露した。この投稿には、「葵ちゃんが一番の浴衣美人」「ええん可愛すぎる大好き」「似合いすぎーー！可愛い」「耐えられません可愛すぎます」などの声が寄せ