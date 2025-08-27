お笑いタレント・アイドル鳥越が、歯列矯正中の最新ショットを披露した。２７日までにインスタグラムを更新し「＃歯列矯正」などとハッシュタグをつけて「途中経過です！！！！」と投稿。お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之のモノマネでも知られる鳥越が「井口アイドル歯科矯正」「１年半で劇的変化！！！」とつづり、ビフォーアフターを披露した。鳥越は２０２４年２月に、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「この度