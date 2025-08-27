日産自動車と三菱自動車は、2025年8月22日にそれぞれの新車発表を行った（写真：日産自動車）【写真】どれが好き？ 新型ルークス/ekスペース/デリカミニ日産自動車が「ルークス」、三菱自動車が「ekスペース」と「デリカミニ」のフルモデルチェンジをそれぞれ発表。今秋発売予定とした。今回発表された3車種は、日産自動車と三菱自動車の合弁会社NMKVが開発を手がける軽自動車で、その姿からわかるように、ホンダ「N-BOX」、スズキ