NY株式26日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均45418.07（+135.60+0.30%） S＆P5006465.94（+26.62+0.41%） ナスダック21544.27（+94.98+0.44%） CME日経平均先物42525（大証終比：+225+0.53%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は上昇。小幅な値動きが続いていたものの、終盤に上昇した。トランプ大統領が住宅ローンを巡る不正疑惑で、クックＦＲＢ理事を即時解任したことが