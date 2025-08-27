NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3433.00（+15.50+0.45%） 金１２月限は反発。時間外取引では、ドル高が圧迫要因になったが、トランプ米大統領の発言を受けて押し目を買われたが、買い一巡後は上げ一服となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、ドル安を受けて買い優勢となった。 MINKABU PRESS