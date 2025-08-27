◎楽天・三木監督は岸がこの日で400回目の先発と聞き「凄いよなあ…金田（正一）さんはその数、勝っているんだから…」。1人で名球会に2度入れる偉業です。◎西武・与座は27日の日本ハム戦先発に向けて調整。母校・沖縄尚学の夏の甲子園優勝を喜ぶテンションの高さがチームで話題になっていて「僕がうれしそうにしているのを、みんな面白がって見ているんです…。でも、僕が何かしたわけではないので…」。やっぱりうれしそう