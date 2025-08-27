◇パ・リーグ西武2―2日本ハム（2025年8月26日ベルーナD）西武は延長12回の末、今季3度目の引き分けに終わった。同点の9回を1安打無失点に抑えた平良が今季6ホールド目で、通算109ホールドとして増田の球団最多記録に並んだ。守護神は「こつこつ続けていれば記録も出てくるので頑張りたい。点を取られたら負けなので点を取られないように」と語った。打線は2点を追う7回に4連打目となる同点打を2軍再調整を経て昇格