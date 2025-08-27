◇セ・リーグDeNA2―3阪神（2025年8月26日横浜）DeNAは筒香の2打席連発も、空砲に終わった。阪神・村上から2回に2戦連発となる先制の9号ソロ、4回にも10号ソロ。19年4月20日の広島戦以来6年ぶりの2打席連続本塁打に「やるべきことをやっただけ。その結果がホームランになっただけ」と話した。2桁本塁打も29本塁打した19年以来。6回にも遊撃内野安打で3安打とした。だが、2―0の9回に27歳の誕生日だった守護神・入江が