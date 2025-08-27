8月30日・31日に放送される『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）でチャリティーランナーを務める横山裕（SUPER EIGHT）が、このほど行われた取材会に出席。ランナー決定を報告した際のSUPER EIGHTメンバーの反応を明かした。【写真】チャリティーランナーへの意気込みを明かしたSUPER EIGHT・横山裕3歳のときに両親が離婚し、シングルマザー家庭で育った横山。やがて母の再婚を経て2人の弟ができ、自身は家計を