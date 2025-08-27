◇セ・リーグヤクルト2―0中日（2025年8月26日バンテリンD）ヤクルト・北村恵が下半身を痛めて離脱した山田に代わり「6番・二塁」で先発。4回1死一、三塁から先制の中犠飛を放つと、6回にも左前適時打で全2打点をマークした。「チャンスをものにしたかった。死に物狂いで打ちました」と振り返った。山田不在のチームを救い「代わりになるとは思っていないけど、持っている力を最大限出す」と地元・岐阜県から応援に駆