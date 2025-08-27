◇パ・リーグ西武2―2日本ハム（2025年8月26日ベルーナD）新日本プロレスに入団した21年東京五輪の男子柔道100キロ級金メダリストのウルフ・アロンが、西武―日本ハム戦の始球式に登場した。「ライオンマーク」つながりの新日本プロレスのTシャツ姿でマウンドの少し手前から豪快なノーバン投球。「100点。これまで3回経験しましたがドーム球場は初めて。東京ドームに生かしたい」と来年1月4日の東京ドームでのデビュー