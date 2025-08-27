◇セ・リーグヤクルト2―0中日（2025年8月26日バンテリンD）普段はクールな「ライアン」が感情をあらわにした。ヤクルトの先発・小川は、1点を先制した直後の4回に最大のピンチを迎える。2死一、二塁でチェイビスをこん身の143キロ直球で空振り三振。拳を握りしめて力強く吠えた。「何とかゼロでいきたかった」。5回以降は内野安打1本に抑え、8回5安打無失点の快投で4勝目。負ければ自力でのCS進出が消滅する可能性があ