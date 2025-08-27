巨人・森田駿哉投手（２８）が３勝目を目指し、２７日の広島戦（マツダ）で先発する。２６日は敵地で最終調整。広島に「初めて来ました」と語った２年目左腕は、「１球目から勝負球になってくる。自分優位に進められるように」と闘志を燃やした。自身３連勝を狙った２０日のヤクルト戦（神宮）は、プロ初被弾を含む２本塁打を浴び４回１／３を８安打６失点で２敗目。１週間、傾斜投球を増やすなど直球の精度を見直し「長打でや