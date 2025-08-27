送検のため神戸・葺合署を出る谷本将志容疑者＝24日神戸市中央区のマンションで住人の片山恵さんが刺殺された事件で、谷本将志容疑者とみられる男が事件後、タクシーに乗ってJR新神戸駅に向かっていたことが27日、捜査関係者への取材で分かった。できるだけ人目を避け、急いで逃走しようとした可能性があり、県警が経路を調べる。事件は20日午後7時20分ごろに発生。約5分後、容疑者とみられる男がマンションを出る姿が防犯カメ