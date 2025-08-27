神戸市中央区のマンションで住人の片山恵さんが刺殺された事件で、谷本将志容疑者とみられる男が事件後、タクシーに乗ってJR新神戸駅に向かっていたことが27日、捜査関係者への取材で分かった。できるだけ人目を避け、急いで逃走しようとした可能性があり、県警が詳しい経路をさらに調べる。